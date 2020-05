Turismo: i Sindaci della Valdichiana scrivono a Meoni

Caro collega,

confessiamo di essere rimasti stupiti quando abbiamo letto le opinioni da te espresse sulla gestione del turismo in Valdichiana. È stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, tanto più inaspettato perché non si basa su alcuna concreta evidenza negativa rispetto a un settore la cui governance viene invece da oltre 10 anni di gestione concorde e unitaria tra i vari Comuni della nostra area geografica. Un metodo che ci ha consentito di ottenere, dati alla mano, una crescita costante (sia in termini di qualità che di quantità dei flussi) con indubbi vantaggi per tutti.

Francamente non capiamo quali sarebbero le idee che ti avremmo “scippato”, come hai pubblicamente sostenuto, utilizzando peraltro un termine non proprio simpatico. In verità a noi è sempre parso che gli altri Comuni della vallata abbiano intrattenuto con le varie amministrazioni che si sono succedute a Cortona (compresa la tua naturalmente) rapporti fruttuosi e collaborativi e che tutte, ma proprio tutte, le decisioni siano state prese sostanzialmente all’unanimità.

D’altra parte, come tu sai benissimo, le leggi regionali in materia rendono questa nostra collaborazione che di per sé è utile anche obbligatoria, tramite l’istituzione dell’Ambito Territoriale Omogeneo della Valdichiana Aretina di cui Cortona è il capofila istituzionale.

A seguito delle Tue pubbliche esternazioni abbiamo ritenuto utile richiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci da Te presieduta al fine di poter intraprendere il percorso migliore per il Nostro Territorio.

Il momento è drammatico per tutti e solo abbandonando le nostre divisioni, sia quelle politiche sia quelle campanilistiche, riportando la discussione nelle dovute sedi istituzionali, potremmo uscirne vincitori tutti insieme.

Il Sindaci di Foiano della Chiana, Monte San Savino, Lucignano, Marciano della Chiana e Civitella in Val di Chiana