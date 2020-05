Nuove Acque, riaprono le agenzie territoriali

La riapertura avverrà mercoledì 3 giugno in base a protocolli di sicurezza per garantire la salute dei dipendenti e degli utenti: accesso consentito solo su prenotazione al call center e autocertificazione di buona salute



Arezzo, 25 maggio 2020 – In questa fase di ripartenza, dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid 19, anche Nuove Acque intende procedere ad una parziale riapertura delle proprie agenzie territoriali a disposizione dei propri clienti.

A partire da mercoledì 3 giugno, torneranno ad essere aperte al pubblico due delle cinque agenzie che coprono il territorio servito dal gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e di parte di quella di Siena: gli sportelli di Arezzo e Sinalunga apriranno per primi, in base ad una attenta pianificazione geografica e temporale definita dalla società per continuare a tutelare quanto più possibile la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e dei propri clienti.

Per accedere al servizio, Nuove Acque ha stilato un protocollo di sicurezza: in prima battuta, l’ingresso sarà contingentato e avverrà solo su prenotazione tramite call center, raggiungibile ai seguenti numeri telefonici:

800391739 (gratuito da telefono fisso)

199138081 (da mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Gli appuntamenti consentiranno di gestire le presenze all’interno delle agenzie e verranno cadenzati temporalmente, in modo da garantire una puntuale sanificazione degli spazi tra un accesso e l’altro. L’ingresso sarà consentito indossando dispositivi di protezione individuale (mascherine) come da normativa per gli spazi al chiuso.

All’entrata, secondo le vigenti disposizioni per i pubblici esercizi, agli utenti verrà misurata la temperatura corporea (l’accesso sarà consentito al di sotto dei 37,5°), saranno presenti dispenser con gel disinfettante e, come ulteriore precauzione, sarà richiesta un’autocertificazione che attesti lo stato di salute e di non avere avuto comportamenti a rischio contagio. In fase di prenotazione tramite call center, saranno indicate le modalità di gestione del modulo, che potrà anche essere compilato direttamente sul posto. Inoltre, a tutela di dipendenti e clienti, Nuove Acque ha provveduto ad installare separatori di plexiglass agli sportelli.

Successivamente, in base all’andamento epidemico e alle disposizioni normative, Nuove Acque provvederà ad una graduale riapertura al pubblico anche degli altri sportelli. La società ricorda comunque di aver già attuato un potenziamento del call center, che consente anche da remoto il disbrigo di pratiche commerciali, evitando così spostamenti e consentendo ai propri clienti un notevole risparmio di tempo.