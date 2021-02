Tirreno-Adriatico 2021: nella terza tappa Cortona sarà protagonista

Torna finalmente, dopo alcuni anni di assenza, il ciclismo professionistico nella nostra vallata.

Dal 10 al 16 marzo la Tirreno-Adriatico vivrà la sua 56esima edizione toccando cinque regioni dell’Italia centrale: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche per un totale di 1104,1 km. La partenza avverrà a a Lido di Camaiore con arrivo, dopo 7 tappe, a San Benedetto del Tronto.

La terza tappa, il 12 Marzo (Monticiano – Gualdo Tadino, 189 Km totali), vedrà il passaggio dei corridori in Valdichiana, in particolare nei territori dei Comuni di Sinalunga, Foiano e Cortona.

Cortona sarà attraversata nella sua quasi totalità, dall’ingresso al confine con Foiano passando per Camucia e proseguendo poi verso Montanare. Da lì inizierà un impegnativo tratto in salita verso Mercatale, con il traguardo volante – Gran Premio della Montagna che sarà posto nel punto denominato “Poggio della Croce”.

Non si esclude che proprio questa salita possa essere cruciale nello sviluppo degli eventi, vista la non eccessiva distanza dal traguardo finale di Gualdo Tadino (circa 80Km). Una volta scavallata la “Cima”, i corridori proseguiranno attraversando Mercatale in direzione di Umbertide.

La gara sarà, come sempre, trasmessa in diretta televisiva dalla RAI.