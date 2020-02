Sindaco in visita al Cam del Ferretto: «Una struttura storica del nostro territorio»

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, accompagnato dall’assessore alle politiche sociali, Valeria Di Bernardino, ha fatto visita all’istituto Cam, la struttura assistenziale con sede in località Ferretto, attiva da oltre cinquant’anni, e nella quale sono adesso ospitate più di sessanta persone, la maggior parte delle quali non autosufficienti.

Meoni ha avuto un incontro con i responsabili della struttura, di proprietà della famiglia Caprai, e ha poi visitato i locali interni ed esterni, raccogliendo delucidazioni sul tipo di assistenza quotidiana garantita dal personale in servizio.

I coordinatori del Cam hanno ricordato che l’istituto offre un’assistenza quotidiana integrale e piani di riabilitazione personalizzati, con il monitoraggio costante delle condizioni di salute degli ospiti attraverso la presenza continua di personale sanitario specializzato e dei medici di medicina generale.

Durante l’incontro è stato evidenziato il potenziamento dei servizi di recupero messi a disposizione delle persone ospitate, tra i quali i laboratori interni ed esterni per le attività educative e riabilitative, la possibilità di attivare tirocini formativi e gli inserimenti socio lavorativi, supervisionati dagli educatori professionali.

Questo genere di attività, sviluppata in ambiti tra loro diversi, ha permesso la creazione di buoni rapporti di collaborazione con le altre istituzioni, territoriali e regionali, che operano nel sociale.

Gli ospiti dal Cam, nel corso degli anni, attraverso lo svolgimento di attività dai contenuti artistici e sportivi, hanno potuto partecipare a una lunga serie di manifestazioni, tra le quali vanno segnalate il Mix festival, Cortona On the move, la mostra di pittura su tela presso l’Infopoint di palazzo Casali, Special olympics Italia, il premio Sport e solidarietà del comune di Cortona 2018 e il festival Integrars di teatro integrato, organizzato dal Cam presso il teatro Signorelli, e giunto quest’anno alla sua terza edizione.

«Il mio apprezzamento – sostiene il sindaco Luciano Meoni – va non solo all’impegno del Cam in ambito sanitario, ma anche in ambito sociale. Gli ospiti della struttura sono inclusi in molti progetti di varia natura e sono seguiti da persone esperte, grazie alle quali possono esprimere la loro personalità».