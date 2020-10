Puliamo il Mondo, iniziative a Cortona

Anche quest’anno Legambiente organizza a livello nazionale l’iniziativa «Puliamo il mondo». Nel territorio cortonese è in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre.

L’associazione chiama i volontari di tutte le età a dare il proprio contributo per rendere più decorosi e puliti alcuni luoghi del comprensorio e per rimuovere i rifiuti abbandonati in certe località.

Le iniziative hanno il contributo del comune di Cortona. Collaborano, a vario titolo, l’associazione Etruria animals defendly onlus, la vigilanza antincendi boschivi (Vab), il circolo culturale Burcinella, la proloco di Centoia e Sei Toscana.

Di seguito gli appuntamenti organizzati nel comune di Cortona.

Sabato 24 ottobre, alle 15, al parco Madre Teresa di Calcutta di Terontola, è in programma una passeggiata con i cittadini e i volontari delle associazioni.

Alla stessa ora, alla chiesa della Fratta, passeggiata e pulizia di alcune aree e strade da parte dell’associazione Circolo culturale Burcinella.

Domenica 25 ottobre, alle 9.30, ai giardini del Rondò di Camucia, è prevista una passeggiata con i cittadini e i volontari delle associazioni.

Alle 15, nella sala civica di Centoia, ritrovo dei partecipanti per la successiva passeggiata organizzata dalla proloco.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.