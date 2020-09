Prorogato il bando per contributi alle attività economiche danneggiate dal Covid

L’Amministrazione Comunale ha posticipato al 7 ottobre il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’erogazione di contributi a sostegno alle attività economiche penalizzate dall’emergenza sanitaria. Il termine per la presentazione della richiesta, era inizialmente stabilito al 30 settembre.

La decisione di prorogare la data di scadenza della presentazione delle domande e della documentazione, è stata presa a seguito di quanto richiesto dalle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA), le quali ritenevano utile tale posticipo, affinché una platea più ampia di soggetti potesse essere messa nelle condizioni di concorrere all’assegnazione dei fondi. L’Amministrazione Comunale ha ritenuto giusto valutare quanto chiesto; da qui, la delibera dell’atto specifico che sancisce il posticipo del termine, fissandolo al 7 ottobre.

L’Amministrazione Comunale sottolinea il notevole sforzo posto in essere in questo difficile momento causato dall’emergenza sanitaria, nel mettere a disposizione le risorse per finanziare tale procedura, ovvero € 100.000,00 (centomila/00 euro); un impegno preso a testimonianza del grande rispetto per le aziende locali.