Per il premio “Molteplici visioni d’amore” a Cortona il direttore editoriale di Mondadori

La Mondadori sempre più vicina a Cortona e al suo tessuto sociale. Sabato prossimo sarà nella cittadina Etrusca Carlo Motta, direttore editoriale della nota casa editrice, in quanto sarà insignito del premio ” Cortona città del mondo”.

L’iniziativa è a cura del Lions Club Corito Clanis di Cortona, sostenuta dalla fondazione Settembrini, dall’associazione Tagete, dall’ente locale e dall’associazione Giglio Blu di Firenze.

La premiazione avverrà all’interno dell’evento ” Molteplici visioni d’amore – Cortona città del mondo”, volta a premiare i migliori poeti e scrittori del panorama italiano e non solo. Trenta i partecipanti, ai quali saranno consegnati un attestato di partecipazione e targhe ricordo, ai primi quattro classificati saranno invece destinati premi in denaro e una litografia di due artisti contemporanei: Valter Malandrini e Mauro Capitani.

La manifestazione, che è arrivata alla sua ottava edizione, vuole promuovere la poesia e la narrativa, per questo sono ammessi alla gara i lavori inediti e editi di autori italiani e non.

” La poesia è il cibo dell’anima e per questa ragione noi abbiamo voluto creare questa iniziativa per dare spazio e voce a quanti ancora riescono a dedicarsi e a produrre liriche – questo sottolinea l’ideatrice e curatrice della manifestazione, Giuliana Bianchi Caleri (nella foto) – “il periodo, infatti , non è favorevole a questo spaccato della creatività e proprio per questo noi organizziamo questo evento per promuovere questo tipo di produzioni. Quest’anno saremo omaggiati dalla presenza di una figura di spicco del mondo dell’editoria come è Carlo Motta, l’illustre ospite ha accettato il nostro invito anche in considerazione del fatto che fra i partecipanti al nostro concorso ci sono due autori che hanno avuto alcuni loro scritti pubblicati nei cataloghi della Mondadori e poi perchè Motta dopo la sua partecipazione alla mostra internazionale “omaggio a Gino Severini – Premio città di Cortona”, organizzata dall’omonimo Circolo, si è innamorato della nostra città e non perde occasione per visitarla. Mi preme aggiungere che gli scritti pervenuti sono stati visionati da una commissione giudicatrice composta da Lia Bronzi, presidente, Errico Taddei e l’attore Andrea Pericoli”.