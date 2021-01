Nuova rotatoria a Camucia, lavori in partenza

Sono in partenza i lavori per la rotatoria di Camucia. Dopo l’okay al progetto esecutivo, è in arrivo un’opera che porterà maggiore sicurezza per via dei Mori. Il Comune di Cortona ha dato l’ok per la realizzazione della nuova rotatoria in via dei Mori, i lavori partiranno nei prossimi giorni, forse già la prossima settimana e permetteranno di dare l’addio all’incrocio, aumentando la sicurezza in una zona storicamente teatro di incidenti stradali.

«È una delle opere che riteniamo prioritarie per aumentare la sicurezza stradale nel territorio di Cortona – dichiara il sindaco Luciano Meoni – ora il cantiere può partire. Siamo particolarmente soddisfatti di vedere come l’intesa con i costruttori del supermercato porti i primi risultati». Il riferimento del primo cittadino è a quanto stabilito nel mese di agosto del 2019 con l’impresa che ha realizzato la nuova superficie commerciale a Camucia. «Abbiamo ereditato una situazione complessa sul fronte della viabilità – ricorda Meoni – e grazie all’accordo con l’impresa costruttrice portiamo a casa una soluzione a costo zero per i nostri contribuenti e a carico del privato. Il risultato sarà una rotatoria che permetterà un migliore scorrimento del traffico, vista anche la presenza di mezzi pesanti che riforniscono il nuovo market».

La rotatoria avrà un diametro di 15 metri e prenderà il posto dell’incrocio fra via dei Mori, la comunale di San Marco e via di Murata, una zona dove insistono scuole e impianti sportivi, quindi un’area particolarmente importante per il futuro del centro urbano di Camucia.