Niente “GP Città di Cortona” il 1° Maggio 2021 a causa della pandemia

Il G.S. VAL DI PIERLE-CICLOAMICI asd, organizzatore della gara ciclistica categoria juniores “G.P. Città di Cortona-XXI Trofeo Val di Pierle-Memorial Elio Alunni-Memorial Ivo Faltoni”, visto il persistere della pandemia Covid-19 e le conseguenti limitazioni in atto nella nostra regione, comunica l’impossibilità ad organizzare in sicurezza la manifestazione originariamente programmata per il 1° Maggio 2021.

Esprimiamo il nostro rammarico per questa decisione ed auspichiamo la comprensione del C.R. della Toscana, del C.P. di Arezzo della F.C.I. e delle società che avevano, in precedenza, confermato la loro partecipazione alla gara. Il nostro pensiero va ai ragazzi che per questa situazione anche quest’anno devono ridurre la loro attività agonistica.

Ringraziamo le Amministrazione comunali di Cortona e Lisciano Niccone che avevano dato il patrocinio alla manifestazione e speriamo che la gara, compatibilmente con la programmazione del calendario regionale ed in pieno accordo con le strutture federali, possa essere recuperata in altra data una volta superate le attuali limitazioni legate alla pandemia.