Monte San Savino, arriva il “Pedibus” per gli alunni delle scuole

Con il rientro a Scuola entra in funzione un nuovo servizio gratuito ideato dal Comune di Monte San Savino e rivolto agli alunni: il PEDIBUS.

Tale servizio prevede l’accompagnamento a piedi degli alunni per il tragitto da casa a scuola. Gli studenti saranno divisi in piccoli gruppi, con almeno 2 accompagnatori, lungo “linee” con apposite fermate.

Il progetto sarà avviato in via sperimentale per il 2020-21, con svolgimento nei mesi di Ottobre, Maggio e Giugno per la Scuola Primaria “Magini” del capoluogo. Due saranno le “linee”: una partirà dai Giardini Pubblici di Via della Riconoscenza, l’altra dall’incrocio di Via A.Grandi con Viale XXIV Maggio.

Il “Pedibus: lo scuolabus… a piedi!” è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, ottenuto dal Comune a seguito della partecipazione al bando “Educazione Istruzione Formazione”.

“Finalmente il Pedibus diventa realtà” spiega l’Assessore alla pubblica istruzione Erica Rampini “L’idea esisteva da tempo e per finanziarla abbiamo partecipato, con successo, al bando della Fondazione CR Firenze. Il servizio doveva partire la scorsa primavera, ma siamo stati costretti a rimandare a causa dell’emergenza-Covid. Adesso siamo al via, ovviamente nel rispetto delle regole e garantendo la massima sicurezza. L’intenzione, dopo la fase sperimentale, è di espandere il Pedibus anche ad altri plessi scolastici del territorio. Offriamo così, senza alcun costo, un sostegno alle famiglie trasmettendo anche ai ragazzi un messaggio che promuove la mobilità sostenibile, la socialità, l’educazione stradale e il senso civico”.

Per usufruire del servizio si dovrà presentare domanda all’Ufficio Scuola di Monte San Savino entro il 21 Settembre prossimo. Per informazioni si possono contattare i numeri 05758177281 e 05758177252 oppure inviare una mail a francesca.bila@citymonte.it