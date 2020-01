Menù savinese nelle scuole di Monte San Savino, alunni alla scoperta della tradizione culinaria

Proseguono negli istituti scolastici di Monte San Savino le iniziative di educazione alimentare, realizzate dall’Ufficio Scuola in collaborazione con Cir-Food, alla scoperta delle tradizioni culinarie e delle buone abitudini a tavola.

“Abbiamo girato il mondo, assaggiato nelle mense scolastiche piatti di paesi lontani da noi, abbiamo scoperto i piatti tipici delle regioni italiane. Questa volta invece tocca a noi” spiega l’Assessore Erica Rampini nell’annunciare, dopo i tanti menu “a tema” dedicati alle tipicità delle Regioni italiane e di vari paesi esteri, l’arrivo nelle scuole del “Menù savinese”.

“La prossima settimana proporremo agli alunni di andare a scoprire la nostra tradizione enogastronomica, quella savinese” continua Rampini “quella di cui andiamo orgogliosamente fieri e per la quale siamo conosciuti. I nostri giovani avranno così l’occasione di conoscerla meglio per poter poi, in futuro, trasformarsi in testimonial nel mondo”.

Il menù savinese (composto da panino con porchetta e, come dolce, il ciambellone bicolore) sarà proposto, comunque nel pieno rispetto delle varie diete e sensibilità culturali e religiose, nelle scuole primarie dal 3 al 7 febbraio prossimo. Nelle scuole per l’infanzia il 5 Febbraio i bambini potranno gustare il ciambellone.