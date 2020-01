Intervento di Nuove Acque a Cortona giovedì mattina

Nella mattinata di giovedì 30 gennaio, Nuove Acque ha programmato un intervento di manutenzione alle rete idrica nel comune di Cortona.



Tra le 9.00 e le 13.00 sarà provvisoriamente sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune vie del centro cittadino tra cui via Passerini, via Marco Polo, via Giovanni XXIII, zona Contesse, via III Luglio, via Severini, via della Portaccia, via Nazionale, piazza Baldelli, via Roma, via Guelfa e vicoli limitrofi.



Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei e limitati fenomeni di torbidità, che si andranno ad esaurire entro le 24 ore successive.