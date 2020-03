memoriedalCortonaVirus, gli studenti cortonesi (e non solo) raccontano le loro esperienze

Bloccati in casa dal Coronavirus, in una quarantena forzata che sta mettendo a dura prova la convivenza, la gestione del tempo e degli spazi di casa, le relazioni familiari, i ragazzi di Cortona (…e non solo!) hanno nostalgia della scuola!!!

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, della Ministra Azzolina, che la sospensione dalle lezioni sarebbe stata, molto probabilmente, prorogata oltre il 3 aprile, a seguito dell’aggravarsi della epidemia da Coronavirus sul territorio italiano, la reazione degli studenti è stata pressocchè unanime e inaspettata.

La scuola manca ai nostri ragazzi! Manca lo stare insieme, mancano le mura scolastiche come luogo di studio e di socialità, mancano i professori… nonostante le ramanzine e i compiti a casa!!!!

Dal loro isolamento domestico, i ragazzi di Cortona lanciano un hashtag, #memoriedalcortonavirus, attraverso il quale hanno deciso di raccontare la loro vita al tempo del Covid-19.

L’idea è del Professor Marco Giappichini, docente di Audiovisivo e Multimediale al Liceo Artistico “Signorelli” di Cortona .

“La mia è una materia più pratica che teorica- spiega il prof. Giappichini- passiamo gran parte delle ore scolastiche in laboratorio tra riprese e montaggio. La sospensione delle lezioni a scuola e l’attivazione delle lezioni in webconference, mi ha, da subito, messo di fronte al problema di come proseguire l’attività laboratoriale con i ragazzi”

“Così ho pensato – prosegue il professore – di chiedere ai miei studenti di raccontare la loro vita in questi giorni di isolamento, utilizzando lo strumento più familiare, il telefonino!”

A realizzare il video-diario “Memorie dalla Quarantena”, i ragazzi del IV anno del Liceo Artistico, a cui presto si uniranno gli studenti delle altre tre classi del corso di studi superiore. Dieci i video postati, finora, su Instagram sotto l’hashtag #memoriedalcortonavirus”.

Si tratta di racconti brevi, 2/3 minuti al massimo, girati e montati dai ragazzi. Pagine di diario spiritose, intime, attraverso le quali i ragazzi raccontano se stessi e le loro giornate a casa in questo tempo “sospeso”.

I video online già contano, ciascuno, oltre 400 visualizzazioni.

“L’occasione del video blog- ha detto il Prof. Giappichini- ha ridato ai ragazzi il senso di comunità che l’isolamento forzato aveva loro sottratto. Li aiuta, al tempo stesso, a rompere la noia e a superare quelle piccole, grandi fobie che inevitabilmente scaturiscono da una situazione di emergenza come questa.”

Gli studenti del Liceo Artistico “Signorelli”, con il loro professore Marco Giappichini, promettono, a breve, una Edizione Speciale del TGA, fermo alla sesta edizione di metà gennaio. Nei prossimi giorni prepareranno servizi e interviste, in un progetto trasversale che li vedrà lavorare insieme, ma ognuno da casa propria.

“La scuola c’è!” è questo il messaggio forte che viene dall’Istituzione scolastica superiore cortonese e da tutti i suoi ragazzi!!!