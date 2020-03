Emergenza Corona Virus, Meoni ringrazia i Carabinieri

L’impegno dei carabinieri contro gli irresponsabili è quotidiano. A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto governativo, emanato per fronteggiare l’emergenza coronavirus, i militari dell’Arma compiono continui controlli alle persone e ai veicoli in transito per accertare il rispetto delle misure di sicurezza adottate.

Dal sindaco di Cortona, Luciano Meoni, giunge un ringraziamento pubblico ai carabinieri, impegnati a monitorare il comprensorio per garantire l’osservanza delle norme anti-contagio.

«Ringrazio l’arma dei carabinieri per l’impegno profuso nel controllo del territorio. In questo difficile momento tutte le istituzioni sono impegnate per tutelare la nostra salute. Grazie».