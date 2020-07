L’ambasciatore dell’Uzebkistan in visita a Cortona

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha ricevuto oggi la visita di cortesia dell’ambasciatore straordinario e plenipotenziario, a capo della rappresentanza diplomatica della Repubblica dell’Uzbekistan a Roma, Otabek Akbarov.

Nel corso del colloquio, improntato alla massima cordialità, che si è svolto nella sede del palazzo comunale, il diplomatico ha manifestato il proprio interesse per il territorio cortonese, sia per le sue bellezze artistiche e naturali, sia per la disponibilità di prodotti enogastronomici di qualità.

Sindaco e ambasciatore hanno espresso la comune volontà di dialogo sui progetti di scambio in essere e su quelli a venire, con l’obiettivo di approfondire e migliorare le intese reciproche.

«Sono entusiasta per la visita di cortesia dell’ambasciatore dell’Uzbekistan – afferma il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Dal colloquio avuto oggi – conclude Meoni – sono scaturite proposte molto interessanti che abbiamo accolto con entusiasmo e cercheremo di sviluppare».

All’incontro hanno partecipato anche il vicesindaco e assessore alla cultura, Francesco Attesti e il consigliere Isolina Forconi, addetta alle relazioni istituzionali. Presente anche il luogotenente dei carabinieri della compagnia di Cortona, Claudio Calicchia.