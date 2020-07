Jazz, blues e rock ogni giovedì in Piazza Signorelli. Con la direzione artistica di Riccardo Onori

Torna l’intrattenimento dei giovedì d’estate per i locali del salotto naturale di Cortona: Piazza Signorelli. Come negli anni passati i commercianti della Piazza hanno organizzato una serie di concerti per intrattenere musicalmente i propri clienti.

La grande novità di questa edizione è la direzione artistica affidata a Riccardo Onori storico chitarrista della band di Lorenzo Jovanotti e affermato musicista e compositore collaboratore di grandi artisti italiani e internazionali.

Onori ha all’attivo inoltre il successo della direzione artistica di importanti locali fiorentini come La Menagere e la Manifattura Tabacchi. Una scelta che anche in questi appuntamenti cortonesi porterà sulla scena di Piazza Signorelli musicisti e band di altissimo livello.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle normative anti COVID19.

Il programma vuole dare un segnale di ripartenza per una stagione turistica partita in salita per Cortona ma che vuole attrarre così nella sua Piazza residenti, visitatori, turisti e appassionati di musica, e far tornare ad essere Cortona, cuore pulsante di musica, arte e viver bene.

Questo il calendario e gli ospiti che si esibiranno in Piazza Signorelli tutti i giovedì dalle ore 21.30 in poi:

9 luglio

St.All Lions

Claudio Giovagnoli – Sax

Davide Ghidoni – Tromba

Michele Papadia – Hammond e Tastiere

Donald Renda – Batteria

16 luglio

Nick Becattini & Janus

Nick Becattini – Voce e Chitarra

Riccardo “Rick” Landi – Hammond

Alessio “il Secco” Burberi – Batteria

23 luglio

The Di Maggio Connection

Marco Di Maggio – Chitarra e Voce

Matteo Giannetti – Contrabbasso

Marco Barsanti – Batteria

30 luglio

Sergio Montaleni Trio

Sergio Montaleni – Voce e Chitarra

Mirko Verrengia – Basso

Stefano Puccianti – Batteria

6 agosto

Dan Mudd – voce e chitarra

13 agosto

Nico Gori “Hard Bop” Trio

Nico Gori – Sax e Clarinetto

Manrico Seghi – Hammond

Vladimiro Carboni – Batteria

20 agosto

Jole & Leonardo Acoustic Duo

Jole Canelli – Voce

Leonardo Marcucci – Chitarra

27 agosto

Tamborrino & Guerrieri

Stefano Tamborrino – Batteria

Filippo Guerrieri – Tastiere