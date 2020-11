In isolamento fiduciario, ma esce di casa: multato dalla PM

La responsabilità del singolo è il principale deterrente contro la diffusione del Covid 19. Il rispetto delle indicazioni fornite dalle istituzioni – uso dei dispositivi di protezioni individuali e riduzione delle uscite non necessarie – è molto importante, soprattutto in questa seconda ondata del contagio virale.

Nonostante le frequenti raccomandazioni, c’è chi sembra non avere capito la gravità della situazione. La conferma viene da un uomo di 40anni che è stato sorpreso dalla polizia municipale di Cortona, in collaborazione con la Asl, per essere uscito dall’isolamento fiduciario domiciliare.

L’uomo, di nazionalità italiana e residente in un’altra regione, era costretto al proprio domicilio perché venuto a contatto con un soggetto positivo al Covid 19.

Le autorità sanitarie, secondo le disposizioni vigenti, lo avevano sottoposto alla prova tampone ma il 40enne si è allontanato dalla propria residenza prima di conoscere l’esito delle analisi.

La polizia municipale di Cortona, al termine degli accertamenti, lo ha sanzionato, a norma di legge, con una multa di oltre cinquecento euro.