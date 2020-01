Il Sindaco di Foiano Francesco Sonnati risponde a Meoni

Caro collega,

non posso negare di essere rimasto alquanto stupito leggendo il tuo comunicato stampa. In effetti ritengo che il metodo di comunicazione da te scelto sia stato quanto meno irrituale e, mi permetterai di fartelo notare, non molto rispettoso dei rapporti che dovrebbero sussistere tra due Comuni vicini, se non dal punto di vista politico, almeno da quello meramente geografico. In effetti vi erano molti altri modi con i quali avresti potuto instaurare un proficuo confronto su questo specifico argomento. Se infatti una semplice telefonata o una lettera ufficiale non ti sembravano abbastanza incisive, avresti potuto farlo di persona durante una qualsiasi delle riunioni della Conferenza dei Sindaci della Valdichiana Aretina che si svolgono periodicamente. Ti assicuro che avresti avuto tutta la mia attenzione.

Il mio stupore però non è dovuto solo a questioni formali, ma si estende anche all’argomento del contendere. In effetti, forse non te ne sei accorto, ma le questioni da te sollevate sono già state incanalate verso una corretta conclusione che dovrebbe essere di completa soddisfazione per tutti gli Enti coinvolti.

Per quanto riguarda la gestione del post mortem della discarica del Barattino dovresti ricordare che è stato proprio il Consiglio Comunale di Cortona nella Seduta del 18.12.2018 alla quale tu, seppure ancora come Consigliere Comunale di opposizione, eri presente, a stabilire che (cito testualmente) “…le somme dovute dai Comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana possono essere oggetto di un piano di rientro, comunque da concordare con il Comune di Cortona, in qualità di capofila”. Pertanto, proprio in esecuzione della vostra Delibera, noi stiamo solo attendendo una convocazione per stabilire tempi e modi della riscossione.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la gestione dei canili comunali ti comunico che, con Det. n. 1227 del 17/12/2019 dell’Area Tecnico-Manutentiva, il Comune di Foiano ha già impegnato la somma da te richiesta. Se tu mi avessi fatto quella semplice telefonata cui prima accennavo, l’avresti saputo senza dover scomodare la stampa.

Auspico che questa mia risposta serva a chiudere la nostra piccola diatriba e a questo fine colgo l’occasione per invitarti ufficialmente al nostro Carnevale.

Francesco Sonnati – Sindaco di Foiano della Chiana