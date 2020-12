Il Lions Club Cortona Valdichiana Host dona 3 tablet per chi si trova in difficoltà nella didattica a distanza

La pandemia ha modificato i rapporti tra alunni e maestri e professori. Molti sono costretti a seguire le lezioni a distanza e purtroppo alcuni trovano difficoltà nella DAD per mancanza di strumenti informatici. Il Lions Club Cortona Valdichiana Host, da sempre attento alle esigenze della comunità, ha deciso di donare 3 tablet adatti a bambini che frequentano le scuole medie. “A questa donazione” – fanno sapere dall’associazione – “seguirà una fornitura di generi alimentari alla Caritas del Rivaio il cui ordine è stato trasmesso al Banco Alimentare e spero possa essere espletato quanto prima”. Questa mattina il Presidente del Lions Club Cortona Valdichiana Host, Maurizio Menchetti, accompagnato da alcuni soci ha donato all’amministrazione comunale i 3 tablet . nell’occasione è stata regalata una palla di natale artistica “con il cui acquisto abbiamo sovvenzionato un progetto umanitario della L.C.I. Fondazione di contrasto della fame nel mondo. E’un gesto simbolico ma per noi Lions significativo perché ci ricorda l’appartenenza ad una organizzazione presente in più di 200 paesi al mondo e dispone di un seggio alla assemblea delle Nazioni Unite” aggiunge Il presidente Menchetti. L’amministrazione comunale ringrazia il Lions Club Cortona Valdichiana Host e tutte quelle persone che hanno voluto, seppur con mille difficoltà dettate dalla pandemia da Covid-19, dimostrare la loro vicinanza a chi sta soffrendo aderendo alle tante iniziative di solidarietà messe in campo in questi giorni.