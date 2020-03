Furgone contro albero a Fratta, morti 3 occupanti

Incidente stradale lungo la Sp28 nei pressi della località Fratta: un furgoncino con 8 persone a bordo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscito di strada intorno alle 20.30 andando a sbattere contro un tronco d’albero a lato della carreggiata.

Per due dei passeggeri il personale del 118, giunto sul posto, avrebbe constatato il decesso immediato avvenuto con ogni probabilità al momento dell’impatto. Degli altri occupanti uno è morto poco dopo, al momento dei primi soccorsi, mentre 2 feriti sono stati ricoverati all’Ospedale di Siena in codice rosso e 3 in quello di Arezzo, in codice giallo.

I morti sono due uomini di 45 anni, uno originario di Passignano e uno di Napoli e una donna di 43 originaria di Livorno. Il furgoncino, proprietà di una ditta abilitata al trasporto di persone disabili, stava rientrando in una residenza sanitaria del territorio.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco, oltre alle ambulanze del 118. I soccorritori hanno operato in condizioni estremamente difficili a causa della pioggia battente.

