Corona Virus: Incontro divulgativo in San Michele

L’epidemia del Coronavirus al centro dell’incontro previsto per domani sera ore 21.00 presso la Sala del consiglio comunale. Saranno presenti i medici di Medicina Generale della Casa della Salute e gli Operatori Sanitari del territorio per affrontare il caso del COVID 19. Sarà possibile assistere alla conferenza direttamente da casa attraverso la diretta streaming e con la diretta sulla pagina facebook del comune di Castiglion Fiorentino. saranno presenti anche le testate giornalistiche del territorio che riprenderanno la serata per una diffusione in diretta e in differita