Eventi musicali con la Cor-Orchestra

Doppio appuntamento musicale con la Cor-orchestra, l’orchestra da camera di Cortona, la quale, a distanza di un mese dal suo debutto, si prepara alla prima uscita al di fuori dei confini cortonesi.

Venerdì 7 agosto, alle ore 21, infatti, la Cor-orchestra, diretta dal maestro Francesco Santucci e accompagnata dalla cantante lirica Lucia Vaccari, sarà di scena a Rocca Priora (Roma) nel parco Dandini, in occasione della prima edizione della festa ambiente. Il repertorio musicale sarà interamente dedicato ai brani del maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, i quali sono stati trascritti e adattati dal maestro Santucci.

Francesco Santucci è primo sax dell’Orchestra sinfonica di Sanremo e, oltre a esibirsi in vari contesti internazionali, è ospite abituale di numerosi programmi televisivi e radiofonici.

L’altro appuntamento è in programma domenica 9 agosto, alle 21.30, in piazza del Duomo, a Cortona, per l’ultimo concerto della rassegna Not(t)e sotto le stelle.

L’orchestra, diretta dal maestro Roberto Michele Baldo, eseguirà il concerto RV 522 di Antonio Vivaldi, e la Serenata per archi di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0575 637.235.