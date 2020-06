Ecco l’ultimo TGA del Liceo Artistico di questo anno scolastico!

Ospitiamo ancora una volta il TGA dei ragazzi del Liceo Artistico di Cortona, coordinati dal prof. Marco Giappichini. Numero finale del TGA per questo anno scolastico.

Scrivono i ragazzi per presentare questo lavoro:

Il complicato anno scolastico 2019/2020 si conclude qui. Nell’ultima edizione del TGA, condotta come al solito da Francesco, ormai l’Ancorman più famoso della Valdichiana, scopriremo i pensieri e le preoccupazioni dei ragazzi della quinta del Liceo Classico in procinto di partecipare agli esami di stato grazie al servizio montato da Gabriella.

La nostra Giulia ha intervistato ragazzi e genitori sulle speranze future. La pubblicità realizzata da Camilla è dedicata al Cocktail “Sandria a Chesa” che sta avendo molto successo tra i giovani. Alessia vi insegnerà a truccarvi come David “Starman” Bowie e infine vi commuoverete con un video-Amarcord realizzato da Gaia dedidicato a tutti gli studenti: “Che bello quando si andava in classe tutti insieme”.

Come Redazione di Valdichianaoggi, ringraziando gli studenti e complimentandoci per il lavoro svolto con grande entusiasmo e creatività pur in un periodo così difficile e frustrante, ci associamo al loro auspicio di un anno scolastico 2020-21 assolutamente NORMALE, nel quale possano ritrovare la gioia di stare insieme in classe sviluppando ancora di più le loro qualità.

In bocca al lupo infine, ovviamente, a tutti coloro che affrontano la Maturità.