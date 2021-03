E’ morto Carlo Dini, grande capitano della Sansovino anni 70

Profonda commozione nell’ambiente calcistico savinese e dell’intera provincia aretina per la prematura scomparsa di Carlo Dini, calciatore della Sansovino per ben quattro stagioni, dal 1972-73 fino al 1975-76.

Arrivato alla Sansovino nell’estate del 1972 con alla guida tecnica di Franco Galantini gli aranciobleu concludono il Campionato di Seconda Categoria al quarto posto in classifica generale. Piazza d’onore nella stagione 1973-74 dietro al Reggello, ma memorabile la vittoria nella IX.a edizione del torneo in notturna di Bettolle (la Champions League di quegli anni!). Ancora piazza d’onore nella stagione 1974-75 dietro al Foiano. La permanenza di Dini nel club Sansovino si conclude con la promozione in Prima Categoria nell’indimenticabile campionato del 1975-76 con alla guida della squadra Giovan Battista Benvenuto. La stagione successiva Dini, indimenticato capitano della Sansovino, viene ceduto insieme a Lusini al Levane.