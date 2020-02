Cronache Arancioni: ritorno alla vittoria, finalmente!

Pratovecchio Stia: Palagi, Ciabatti, Capacci, Benucci, Vangelisti M., Coulibaly ( 81’ Venturi ), Cipriani ( 74’ Vangelisti L. ), Conti, Fabrizi ( 74’ Diani ), Fei, N’ Dri.

A disp.: Carlucci, Francini, Massai, Boldrini, Ciofi

Allenatore: Nicola Occhiolini

Cortona Camucia: Caneschi, Duri, Tammariello, Montagnoli, Barbagli, Faye, Vazzana ( 70’ Rossi ), Bormioli, Petica ( 87’ Zampina ), Franchi ( 94’ Nandesi ), Pilleri.

A disp.: Marianelli, Mencarelli, Piscitelli, Polvani, Ceccagnoli, Sciarri

Allenatore: Giulio Peruzzi

Arbitro: Sig. Lotti della Sez. di Empoli Assistenti: Sig. ri Donati e Palombo della Sez. del Valdarno

Marcatori: 26’ Tammariello

Note: espulsi M. Vangelisti al 30’, Bormioli al 36’, Capacci all’ 84’, ammoniti Fabrizi, N’ Dri e Franchi

Era dai tempi delle calende greche che mancavano i tre punti in trasferta e finalmente oggi, con una prestazione “ cazzuta “, l’ obiettivo è stato ottenuto. L’ eroe di giornata è Enrico, detto “ Tamma “, Tammariello che, dopo ventisei minuti di gioco, come un consumato bomber di razza, lui che fa il difensore, infilava in rete il pallone della vittoria su capocciata di Faye dopo corner. Partita maschia, combattuta, anche troppo viste le tre espulsioni ( attenzione, maschia, non cattiva ), non per palati fini, ma oggi tutto importava tranne che l’ estetica. Forse, c’ è stato anche quel pizzico di fortuna che era mancato in qualche partita con la buona sorte che, per una volta, ha arriso anche ai colori arancioni. Il nostro numero uno Caneschi ha effettuato tre ottimi interventi che hanno negato la gioia del goal agli attaccanti del Casentino dai quali attaccanti, nel secondo tempo, ci aspettavamo un assalto all’ arma bianca, ma la difesa arancione guidata dall’ eterno Barbagli e dall’ eccellente Faye ha retto senza particolari problemi salvo soffrire un po’ nel convulso finale, ma dove non sono arrivati i due di cui prima, è arrivato il nostro “ Ragno nero “. Insomma, tutto bene? Sì, oggi sì, alla faccia dell’ estetica, delle giocate di fino e di chi predilige il calcio champagne, oggi sono state spazzate via quelle nere nubi che si stavano addensando pericolosamente sui colori arancioni. Il migliore in campo? Oggi, davvero tutti, da chi ha giocato tutto il match a chi è subentrato nel finale, dimostrando tutti calma olimpionica spazzando il pallone in tribuna quando c’ è stato da farlo. E domenica, al S. Tiezzi, sotto con l’ Audax Rufina.

Stefano Steve Bertini