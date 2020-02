Cronache arancioni: quando ci si mette di mezzo anche il Grande Fratello non c’è proprio nulla da fare

Leggendo il titolo, probabilmente vi chiederete cosa c’ azzecchi il Grande Fratello con la sconfitta di oggi dei nostri Arancioni. Leggendomi, lo capirete.

Giornata fredda ma non troppo a Soci, con i tanto temuti lupi del Casentino che non hanno fatto capolino, ma un nemico ben più pericoloso ha fatto la propria comparsa sul campo da gioco al minuto cinquantotto quando quello che sembrava un dolce angelo con la coda bionda si è trasformato in un diavolo malefico con il fischietto al posto del forcone, con il quale fischietto ha sancito un’ espulsione alquanto discutibile ai danni di Barbagli e cambiando, così, l’ esito di una gara che, probabilmente anche se non se ne ha la certezza, sarebbe stata destinata al pareggio. Purtroppo, la “ diabolica “ Signorina Ginevra Giovanili, arbitro in gonnella della Sezione di Arezzo, alla quale sono stati rivolti epiteti non proprio inneggianti all’ amore, ha così deciso e quattro minuti dopo, il buon, per i casentinesi, Poponcini, con una zampata sottoporta ha deciso il match che, fino a quel minuto, marciava sui binari di parità. Poponcini, chi è costui, oltre ad essere stato il castigatore dei nostri sfortunati arancioni? E’ colui che ha partecipato al Grande Fratello Vip, rientrando, ahi per noi, proprio in tempo per rendere la nostra domenica alquanto spiacevole. E dire che dopo un buon inizio della formazione di casa, con due occasioni per i nostri ex, Crocini e Terzi, la partita aveva preso una buona piega con buone occasioni ed interessanti trame di gioco, ma i vari Petica, Vazzana e Nandesi non avevano quella freddezza necessaria oppure trovavano l’ estremo difensore avversario in veste di Superman che impediva loro di gonfiare la rete avversaria. E dopo la rete subìta cosa succedeva? Nulla più, con i casentinesi che timidamente, quasi avendo paura di offendere, cercavano di proporsi in avanti con poco costrutto, mentre i nostri schiumavano rabbia anche con i cinque nuovi subentrati per quella che reputavano una solenne ingiustizia, ma le forze, con un uomo in meno, venivano a mancare e, così, dopo cinque minuti di recupero, più o meno, il “ diavolo in gonnella “ sanciva la fine del match che, a sua volta sanciva la decima sconfitta stagionale ed un alquanto malinconico e preoccupante tredicesimo posto in classifica. Ah dimenticavo, per completare l’ opera, al minuto novantuno, anche l’ altro difensore centrale, Faye, veniva mandato a fare la doccia con qualche minuto di anticipo. Null’ altro da aggiungere se non tanta delusione che dovrà essere trasformata in rabbia da domenica prossima fra le mura amiche contro il Mazzola Valdarbia.

Socicasentino1930: Bettoni, Crocini, Lunghi, Poponcini, Russo, Vuturo, Brunelli ( Rubechini A. ), Chiasserini, Terzi, Rubechini S., Pavani ( Mattesini )

A disp.: Castellani, Verola, Laccu, Torricelli, De Luca, Forciniti, Bernardini

Allenatore: Andrea Benedetti

Cortona Camucia: Caneschi, Zampina, Tammariello ( Pilleri ), Montagnoli, Barbagli, Faye, Vazzana ( Bormioli ), Nandesi G. ( Franchi ), Petica ( Nandesi M. ), Ceccagnoli, Mencarelli ( Piscitelli )

A disp.: Marianelli, Valiani, Sciarri, Mura

Allenatore: Giulio Peruzzi

Stefano Steve Bertini