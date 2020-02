Cronache arancioni: è buio pesto

Cortona Camucia: Caneschi, Nandesi M., Pilleri, Montagnoli, Tammariello, Bormioli, Vazzana, Petica ( 86’ Sciarri ), Piscitelli ( 62’ Nandesi G. ), Franchi, Mencarelli ( 86’ Duri )

A disp.: Marianelli, Zampina, Vignali, Valiani, Hate, Mura

Allenatore: Giulio Peruzzi



Mazzola Valdarbia: Cicino, Marzocchi, Stolzi, Torricelli, Palumbo, Fabbrini, Conforti ( 91’ Barbucci ), Ejupi, Bandini ( 76’ Fontani ), Guerrera ( 64’ Vitali ), Lorenzetti ( 72’ Cerbone A. )

A disp.: Florindi, Di Marco, Cerbone S., De Iorio, Viti

Allenatore: Iuri Pezzatini

Arbitro: Sig. Artini della Sez. di Valdarno Assistenti: Sig. ri Ciuca ed Ologhola della Sez. di Firenze

Marcatori: 26’ Guerrera

E’ inutile prendersi in giro, l’ obiettivo da raggiungere è la salvezza, anche se la situazione si sta complicando perché se non si fanno punti e le altre sì, l’ impresa non si può definire abbordabile. E’ buio pesto? Per quanto riguarda i risultati, indubbiamente sì, per quanto riguarda il gioco fra la trasferta di Soci e la partita di oggi, la squadra avrebbe meritato di più, ma vuoi una direzione arbitrale disgraziata domenica scorsa, vuoi il “ vorrei ma non posso “ di oggi, con le assenze di Barbagli, Faye, Ceccagnoli e Rossi a farle da padrone rendendo la situazione ancora più complicata di quanto già non lo fosse, i punti sono stati zero. Il gran goal di Guerrera, dopo ventisei minuti, un sinistro all’ incrocio che non ha lasciato scampo al nostro Caneschi, ha deciso il match. Poi, ci sono stati i tentativi generosi di Vazzana e Petica e prima del goal, di Pilleri, ma il pallone, in tutti i casi, non ha voluto saperne di entrare, rotolando sempre fuori dallo specchio della porta. E’ un peccato, anche perché la bella giornata con una temperatura primaverile faceva presagire qualcosa di positivo, ma non è stato così e la squadra di Pezzatini, dispiace dirlo, ad un certo punto, sembrava giocare come il gatto con il topo anche se poi, in contropiede, non ha minimamente graffiato con il nostro Caneschi che, tranne qualche uscita alta, è stato scarsamente impegnato. Dispiace, perché i ragazzi lottano, si impegnano, ma quando quel maledetto pallone varca la nostra linea bianca, nei nostri ragazzi scatta la paura, come in un film di Dario Argento. E adesso? E adesso, bisogna rimboccarsi le maniche perché mancano sette partite alla fine, c’ è da lottare per un obiettivo e prima o poi, speriamo prima che poi, quel maledetto pallone bianco dovrà rotolare oltre la linea bianca avversaria e riprendere a farci gioire come ad inizio campionato.