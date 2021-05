Cortona, via Dardano “pedonalizzata” nei weekend. Via il 28 Maggio

Pedonalizzazione di via Dardano, l’amministrazione comunale ha dato l’ok ad un primo calendario di chiusure alla circolazione delle auto. Dalla sera di venerdì 28 maggio e per il sabato seguente la strada d’accesso al centro storico sarà liberata dalle automobili dalle ore 19 alle 23, in questo orario ci sarà spazio per i tavoli dei locali. Per la domenica, oltre che a cena, è prevista anche un’isola temporale per garantire la possibilità di apparecchiare in esterno anche a pranzo, dalle ore 12 alle 15,30.

È un passaggio che il sindaco Luciano Meoni, e gli assessori Paolo Rossi e Alessandro Storchi (Attività produttive e Polizia Municipale) hanno condiviso e a cui hanno dato seguito viste anche le nuove normative sull’allentamento del coprifuoco.

«Le pedonalizzazioni si ripeteranno ogni fine settimana – spiegano Meoni, Rossi e Storchi – per i prossimi mesi studieremo soluzioni per estendere questa modalità anche nelle serate infrasettimanali cercando di coniugare le esigenze dei residenti e quelle degli operatori commerciali. Ristoratori e trattorie sono il cuore pulsante del nostro centro storico, le regole previste dal Governo hanno creato delle disparità nei confronti delle imprese. Pertanto riteniamo doverosa questa iniziativa al fine di favorire la ripresa di tutte le attività e non solo di quelle che possono sfruttare spazi all’aperto».