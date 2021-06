Cortona, risorse per garantire il trasporto pubblico per Mercatale e Montecchio

Cambia il copione dell’orario estivo dei bus, per le frazioni cortonesi l’estate 2021 sarà all’insegna della mobilità sostenibile, grazie ad un impegno diretto dell’Amministrazione comunale. Il destino che lega i servizi bus esclusivamente al periodo scolastico viene superato grazie ad un nuovo accordo voluto dall’assessorato ai Trasporti del Comune con la Provincia di Arezzo e la Regione Toscana. Il risultato è l’istituzione di nuove corse che ogni giovedì collegheranno Mercatale con Camucia e Cortona e viceversa. I servizi della linea SU1 prendono avvio alle ore 7,52 e 12,20 da Cortona e ripartono dal centro urbano della val di Pierle alle 8,24 e alle 12,52.

Sempre da giovedì 1 luglio, ma operativo anche ogni lunedì, ecco un nuovo bus per il collegamento da Camucia a Montecchio-Cignano. La partenza da Camucia è alle ore 9,15 e 12,15 mentre il rientro dalla piana cortonese è fissato alle ore 9,28 e 12,28.

«L’Amministrazione comunale presta attenzione al tema del trasporto pubblico locale a servizio delle frazioni del territorio – dichiara l’assessore ai Trasporti, Silvia Spensierati – abbiamo stanziato risorse interne per istituire questi servizi supplementari senza i quali altrimenti nel periodo estivo alcune aree del nostro vasto territorio sarebbero sprovviste di bus. Come nel caso del collegamento realizzato per gli utenti della zona artigianale del Vallone, che vede corse integrative da maggio, cerchiamo quanto più possibile di rispondere alle esigenze di chi vive e lavora a Cortona».