Cortona, lotta all’abbandono dei rifiuti. Multe a chi non rispetta le regole

Orari di apertura più estesi per il centro di raccolta, lotta serrata agli abbandoni di rifiuti. Il Comune di Cortona tende la mano ai cittadini virtuosi che collaborano ad un corretto smaltimento degli scarti, ma alza le difese contro chi non ha alcun rispetto per il decoro e l’ambiente.

Nel corso del 2020 l’amministrazione comunale ha esteso gli orari di apertura del centro di raccolta del Biricocco di Camucia e, grazie alla collaborazione di Gestione Ambientale, ha attivato una rete di sorveglianza nelle zone più soggette agli abbandoni, ne sono scaturiti circa 56 verbali. Una serie di sanzioni rese possibili grazie all’utilizzo di fototrappole che hanno permesso l’identificazione di di concittadini ma anche di «pendolari della spazzatura», autori di abbandoni di rifiuti.

Gli archivi dell’Ufficio Ambiente ricevono settimanalmente nuove sequenze di immagini dove vengono immortalate scene di inciviltà, un «bestiario» che non è più tollerabile e contro il quale è in corso un’azione di repressione mediante sanzioni.

Dall’altro lato l’amministrazione comunale di Cortona, in collaborazione con il gestore dei rifiuti, ha deciso di estendere gli orari di apertura del centro di raccolta dei rifiuti, dando la possibilità a tutte le persone in grado di trasportare rifiuti, di trovare una risposta rispetto alle esigenze domestiche. Il centro del Biricocco è aperto tutti i giorni, salvo la domenica, la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30. Al centro di raccolta di Camucia è in funzione un sistema di pesatura che permette di calibrare incentivi economici per i cittadini sulla base della quantità e del tipo di rifiuti conferiti.

«L’azione dell’amministrazione comunale – dichiara l’assessore all’Ambiente Paolo Rossi – è orientata alla crescita della raccolta differenziata e al miglioramento del decoro urbano. Siamo in ascolto della popolazione locale e cerchiamo di venire incontro rispetto alle esigenze che i nostri cittadini ci segnalano, ma abbiamo il compito di far pagare chi intenzionalmente si rende autore di abbandoni di rifiuti. Chi chiede soluzioni troverà sempre una risposta e il massimo della collaborazione anche da parte degli ispettori ambientali».

«Non possiamo consentire che certi atteggiamenti di inciviltà non vengano sanzionati – dichiara il sindaco Luciano Meoni – ringrazio gli uffici e gli addetti alla sorveglianza. Siamo pronti ad aiutare tutti i cortonesi ad una corretta gestione dei rifiuti, ma non tolleriamo che qualcuno possa far ricadere su tutta la comunità i costi di smaltimento dei propri abbandoni selvaggi».