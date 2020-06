Cortona in Fiore il 21 Giugno

Per l’intera giornata di domenica prossima, 21 giugno, il centro storico di Cortona ospiterà la prima edizione di Cortona in fiore, mostra di fiori e piante allestita in piazza della Repubblica e piazza Signorelli.

L’evento floreale, promosso dall’amministrazione comunale, rappresenta un segnale di ripartenza dopo la fase di emergenza sanitaria e vuole essere anche un’idea originale per trascorrere il primo giorno d’estate all’insegna del colore e della fantasia.

Protagonisti saranno gli ortofloricoltori locali, i quali esporranno fiori, piante e addobbi nel magnifico scenario delle due piazze della città. Nei luoghi di svolgimento della manifestazione non sarà consentita la presenza di furgoni e autocarri poiché la mostra sarà da decoro alla città.

Il variopinto appuntamento con Cortona in fiore offrirà a tutti i visitatori l’opportunità di ammirare ed acquistare fiori, piante e articoli per l’outdoor.

«Nel corso del consiglio comunale del 19 giugno – ricorda il sindaco Luciano Meoni – andrà in approvazione una modifica al regolamento Cosap, grazie alla quale sarà possibile ottenere un concorso di idee per l’abbellimento di viali e piazze. Il provvedimento si ricollega al piano di ripresa e di sviluppo del settore turistico».