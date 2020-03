Cortona, i provvedimenti per la fase di emergenza

Per contrastare la diffusione del coronavirus, e venire incontro alle esigenze della popolazione, il comune di Cortona, ha messo a punto una serie di iniziative.

Consegna farmaci alle persone anziane

L’amministrazione comunale ha predisposto un apposito servizio in favore dei pazienti più anziani. Il paziente telefona al proprio medico di base, il quale, dopo avere compilato la ricetta, chiede al mutuato presso quale farmacia intenda farsi servire. Lo stesso mutuato deve, quindi, telefonare al numero della polizia locale (0575 637.225), specificando il nome della farmacia richiesta. La stessa polizia municipale avverte poi il personale volontario della Vab, resosi disponibile per garantire il servizio, il quale, munito di apposite divise e tesserini di riconoscimento, prende in consegna la ricetta del medico, si reca in farmacia a ritirare i medicinali e li consegna al domicilio indicato.

Consegna degli alimenti

L’amministrazione comunale ha richiesto alle attività di distribuzione alimentare presenti sul territorio di consegnare la spesa a domicilio, ove ci sia espressa domanda. Si tratta di un servizio particolarmente indicato per le persone più anziane e per coloro che non hanno la possibilità di uscire dalla propria abitazione. Nell’arco di poche ore, hanno aderito almeno quindici esercizi commerciali della zona.

Attività comunali

Gli uffici comunali rimangono aperti, ma gli utenti sono invitati a seguire alcuni accorgimenti: rivolgersi solo in caso di necessità, rinviando quando non strettamente urgente; evitare di recarsi presso gli uffici comunali in gruppi di più persone, limitando l’accesso soltanto al diretto interessato; utilizzare, in tutti i casi in cui è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, pec). Nel caso di bisogno indispensabile di recarsi agli uffici, l’accesso è consentito per un utente alla volta. All’ingresso di ogni singolo ufficio, oltre che alla porta principale del palazzo comunale, occorre rispettare le disposizioni previste dal protocollo, che prevedono la pulizia delle mani con l’apposito prodotto igienizzante, e l’utilizzo della mascherina protettiva fornita dal personale addetto.

La polizia municipale continua nell’opera di presidio del territorio, sia attraverso i controlli programmati, sia come supporto alle varie evenienze. Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, il sindaco Luciano Meoni ha effettuato di persona un monitoraggio presso strutture pubbliche e private per verificare il pieno rispetto delle normative ministeriali. Le verifiche hanno confermato la massima applicazione delle disposizioni di legge.

Situazione coronavirus

Nel territorio del comune di Cortona, fino al pomeriggio di mercoledì 11 marzo, non si segnalano casi positivi. Si rilevano dodici casi di quarantene domiciliari a scopo preventivo e precauzionale. L’amministrazione comunale si mantiene in contatto costante con la Azienda sanitaria locale e sottolinea il grande senso di responsabilità di coloro che, appena rientrati dalle zone ritenute a rischio, nel timore di diventare potenziali vettori di contagio, hanno deciso di porsi in isolamento volontario.

Il primo cittadino precisa, infine, che le procedure riguardanti i provvedimenti per i casi ritenuti sospetti non prevedono più l’emanazione delle ordinanze da parte del sindaco, ma si basano su un elenco specifico compilato dalla Asl che sarà poi trasmesso alle varie autorità.

L’amministrazione comunale ricorda, infine, che tutte le informazioni di carattere istituzionale vengono fornite attraverso il telefono, ai consueti numeri, o tramite gli indirizzi di posta elettronica.