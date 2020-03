Chiusura Farmacia Camucia, precisazioni sulla vicenda

Riportiamo quanto pubblicato questo pomeriggio sul profilo Facebook della Farmacia Bianchi di Camucia, ritenendo il testo molto utile al fine di chiarire tutta la vicenda:

A causa delle numerose Fake News che stanno circolando sui social e su alcune testate locali, abbiamo deciso di rilasciare una dichiarazione a tutta la nostra comunità per fare chiarezza sui fatti.

La Dottoressa Heidemarie Marek, titolare della Farmacia Bianchi, ha iniziato a presentare dei sintomi influenzali a partire dall’8 marzo e si è immediatamente autoisolata in una stanza della sua abitazione utilizzando tutte le precauzioni come da protocollo ministeriale, mentre la famiglia ha tenuto costantemente informato il medico curante. Nel momento in cui il quadro clinico è precipitato, la Dottoressa è stata immediatamente ospedalizzata, e – solo in quel contesto – sottoposta al tampone per il COVID19, purtroppo risultato positivo. Di conseguenza, la famiglia ha subito provveduto a contattare le A.S.L. di competenza, i collaboratori e il sindaco di Cortona, richiedendo la chiusura della Farmacia Bianchi fino al termine previsto dal protocollo ministeriale (14 giorni, a partire dal 7 marzo – ultimo giorno di lavoro. Data riapertura: 23 marzo, a seguito di sanificazione).

Per quanto riguarda la Farmacia Cortonese di Perugia, nella quale la Dottoressa non lavora, in via del tutto precauzionale è stata predisposta una sanificazione in data 18 marzo, mentre la A.S.L. HA GIà VERIFICATO E MESSO AL SICURO LE CATENE DI CONTATTI della stessa.

Purtroppo in un momento di grave dolore e preoccupazione familiare è difficile far fronte con lucidità a dichiarazioni infamanti. Il nostro mestiere non è quello di dare lezioni morali, ma di servire con passione e professionalità la nostra comunità: per favore, invece di far circolare notizie false e fuorvianti nelle chat, vi chiediamo di continuare ad attuare comportamenti responsabili per tutelare voi stessi, i vostri cari e tutti coloro che lavorano per garantire servizi indispensabili alla popolazione.

Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci stanno sostenendo con affetto e solidarietà in questo momento personale difficilissimo, in particolare i nostri collaboratori che con grandissimo senso di responsabilità si impegnano per garantire il servizio.

Farmacia Bianchi, Farmacia Cortonese e famiglia Rossi