Centro civico di Mercatale: solo su appuntamento le visite dei medici di famiglia

In attesa del completamento dei lavori nell’immobile che a Mercatale di Cortona ospita gli ambulatori dei medici di medicina generale della Valdipierle, la loro attività stata provvisoriamente trasferita nel Centro Civico di Mercatale, al numero 23 di piazza della Costituzione. Locali che sono stati messi gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione comunale.

La Zona Distretto della Valdichiana Aretina ricorda ai cittadini e ai medici che l’accesso alla struttura è possibile esclusivamente su appuntamento e questo per evitare assembramenti assolutamente non possibili in questa fase di emergenza Covid. I pazienti devono quindi aver preso un appuntamento prima di accedere alla struttura.

Si ricordano gli orari dei medici.

Lunedì ore 17.00-19.00 (Mauro Burbi)

Martedì ore 16.30-19.00 (Marilena Bietolini)

Mercoledì dalle ore 9.00-12.00 (Mauro Burbi e/o Marilena Bietolini)

Mercoledì su appuntamento dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Donata Morelli)

Giovedì dalle ore 16,30 alle 19.00 (Marilena Bietolini)

Venerdì dalle 16,30 alle 19.00 (Mauro Burbi)