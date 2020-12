Capodanno al MAEC in streaming, tutti gli ospiti

E’ sempre più ricco il parterre dell’evento di Capodanno al Maec, è delle ultime ore l’adesione di altri protagonisti del mondo dello spettacolo. Il primo gennaio a partire dalle 18 saranno tutti in collegamento sulla piattaforma in streaming. Altre all’attore Alessio Boni, alla scrittrice Frances Mayes e allo scrittore Maurizio De Giovanni, ci saranno le attrici Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo, Vanessa Gravina e Teresa Laurito, presente anche l’attore Giuseppe Cederna e il regista Geppy Geijeses insieme al collega emergente Mike Pecci. Già annunciata la partecipazione del direttore dell’Università della Georgia Chris Robinson, che sarà insieme a Noel Fallows (curatore dei progetti in Italia dell’UGA). Fra i primi interventi ci sarà anche quello di Laura Valente, direttrice del Museo ‘Madre’ di Napoli.

Per assistere all’evento sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Comune di Cortona, oppure a quella del Maec o di Cortona Social Media. «Look Listen Live Maec» si caratterizzerà anche per gli speciali allestimenti del museo e per le performance artistiche. L’organizzazione è curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cortona ed è stato sostenuto da: Accademia Etrusca, Banca Popolare di Cortona, Confesercenti, Conad, MB Elettronica, Fondazione Settembrini, Amici della Musica, Preludio Ricevimenti, Garden Center di Felici, Rotary Cortona – Valdichiana, Lions Cortona Valdichiana Host.

«Siamo lieti di poter offrire un’esperienza ricca di testimonianze e di contenuti – spiega l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti – voglio ringraziare gli sponsor che hanno permesso di sostenere interamente i costi di questa manifestazione».

Al centro dell’evento ci sarà il concerto della «Cor Orchestra» diretta da Roberto Michele Baldo che eseguirà brani di Mozart, Beethoven, Rossini e Mascagni. La conduzione sarà a cura della giornalista di Radio Tre Rai, Valentina Lo Surdo.