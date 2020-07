Alla Fortezza del Girifalco la premiazione del concorso letterario “Rinasci-Mente”

Cerimonia di premiazione del Concorso letterario “Rinasci-mente”, domenica pomeriggio in Fortezza, a Cortona. A festeggiare i vincitori del Premio letterario, organizzato dal team di “A spasso con lo scrittore” capeggiato da Francesca Scartoni, tutti i partecipanti al concorso e la Giuria. Presente l’Assessore alla Cultura, Francesco Attesti. La manifestazione al Girifalco si è svolta nel rispetto del distanziamento di sicurezza, ma e è stata trasmessa in diretta Facebook e su Radio Incontri, accompagnata dal commento di Romano Scaramucci.

Francesca Scartoni, scrittrice, suoi i romanzi “I linguaggi dell’amore”, ”Il dono”, “Sulle ali del vento”, e in prossima uscita il suo primo noir, “Il ritorno”, speaker radiofonica, ci racconta del concorso, nato dalla voglia di dare inchiostro alle emozioni, alle paure, alle speranze che l’uscita dal lockdown, seguito all’epidemia di Covid-19, ha portato con sè.

“Il concorso – spiega Francesca Scartoni- invitava di raccontare, attraverso un testo breve, la “rinascita”, Il nuovo vivere dopo la quarantena.”

In 28 hanno risposto alla sfida.

“Siamo contenti- dichiara Francesca Scartoni- dell’interesse che ha suscitato tra gli scrittori questo premio letterario! Abbiamo chiesto di realizzare un racconto che parlasse di una esperienza appena vissuta, avendo a disposizione meno di un mese per elaborare un testo! Considerando che il Bando è uscito il 4 maggio e la scadenza per la consegna dei lavori era fissata al 7 giugno, non ci aspettavamo una tale mole di elaborati e di questo siamo onorati e soddisfatti.”

Tanta emozione, alla lettura dei lavori, per la Giuria composta da Francesca Scartoni, Rosanna Martini, Solange Toppi, Stefano Fischi, Andrea Ciotti (suo il quadro scelto per la locandina del Premio Letterario), Flavio Ferranti e Samuele Meoni.

“La risposta è stata superiore ad ogni nostra aspettativa- sottolinea Scartoni- ed i contenuti dei lavori si sono rivelati di profonda riflessione e grande fantasia !”

Il Premio “Rinasci-mente” è andato a Serena Savarelli con “Il bruco di Elide”. Per lei una riproduzione in bronzo della Tabula cortonensis, realizzata da Emanuele Mearini de “La Nicchia”. Premio speciale giovani, Doppia Rinascita, per Laura Capaccioli con “Buio, buio e poi luce” e Giulia Savarelli con “Dopo mi riscrivo” che hanno ricevuto una riproduzione dell’Ariete a doppia testa, altro manufatto etrusco, simbolo dell’eterno binomio vita-morte, luce-tenebre.

Per tutti i 28 scrittori, una pergamena di partecipazione, realizzata da Daniela Barneschi , “Noi due bomboniere”.

Il “sentiero” intrapreso da “A spasso con lo scrittore”, con i suoi video incontri con autori e artisti, si arricchisse ogni giorno di racconti, di storie, che partono dalla scrittura e dall’arte ma hanno il prezioso potere di coinvolgere anima, mente e cuore. Così è successo con “Rinasci-mente” e i suoi racconti, memoria di un momento storico che lascerà un segno non solo sulla carta, ma in ognuno di noi.

Non ha un inizio, né una fine l’andare “a spasso con lo scrittore” e sarà bello continuare a seguire Francesca Scartoni e il suo team in questo viaggio di pensieri, emozioni attraverso la scrittura.