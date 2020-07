“A spasso con lo scrittore” incontra Roberto Litta

Una chiacchierata al Parterre con Francesca Scartoni per raccontare i suoi libri e raccontarsi in un pomeriggio di luglio.

Roberto Litta, scrittore romano, torna a Cortona dopo 20 anni, ospite di “A spasso con lo scrittore”.

Il suo legame con la città etrusca passa attraverso la storica Libreria Nocentini e la titolare, Roberta Nocentini che con i suoi pomeriggi letterari promuove, da sempre, la lettura attraverso l’incontro con gli autori.

A Cortona, Litta presenta il suo ultimo lavoro, in uscita ad ottobre, “Dieci racconti”.

Scrittore di teatro, suoi “Racconti di tango” e “Storia d’Italia in Disordine Perfetto”, autore del romanzo fanta-storico “L’uomo che visse due volte”, Roberto Litta si rivolge, questa volta, ad un pubblico giovanissimo di bambini e ragazzi.

A loro propone dieci racconti che, alla stregua dei dieci comandamenti, ma senza la stessa ambizione, rappresentano “ dieci consigli per i bambini, i genitori e i loro insegnati per poter inculcare valori positivi e far approcciare in maniera serena e positiva la vita di ognuno e le relazioni umane con gli altri.”

Da De Amicis, a Collodi, da Salgari a Rodari, la letteratura italiana per bambini aspettava da tempo un libro così!

Scritti in punta di penna, i racconti di Litta sono “dentro” al nostro tempo, ne svelano pieghe nascoste, invitano a ripensare ad un più corretto utilizzo del tempo a nostra disposizione, alla ricostruzione del dialogo familiare messo a rischio dall’isolamento delle chat, al perché l’umanità sia tanto cambiata.

“Provo a scrivere per bambini- dice Roberto Litta- ma perchè leggano anche gli adulti!”

“In questo tempo che non lascia tempo- prosegue Litta- in cui il lockdown ha esasperato il rapporto con i social e la mancanza di contatto con la scuola, il quartiere, fa temere una pericolosa chiusura dei più giovani, sono convito della necessità di darci un impianto di valori differenti da trasmettere alle nuove generazioni.”

“La matita e il calendario”, “Pianeta felicità” , questi alcuni titoli dei racconti di Roberto Litta che saranno accompagnati da splendide illustrazioni dei disegnatori della Scuola del Fumetto di Cassino.

Il progetto dello scrittore romano è quello di portarli in giro per le scuole elementari e medie del territorio italiano, appena la riapertura delle attività didattiche lo permetterà, insieme a personaggi famosi della TV dei piccoli a cui affidarne la lettura.

Prima diretta Facebook per “A spasso con lo scrittore”!

La rubrica social, curata da Francesca Scartoni e dal suo team, inaugura, con l’intervista a Roberto Litta, la presa diretta e ci regala un incontro prezioso con l’umanità di uno scrittore di cui sentiremo ancora parlare.