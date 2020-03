4 casi di Corona Virus in Valdichiana

La ASL ha comunicato oggi la scoperta di 12 nuovi casi di persone positive al Corona Virus in Provincia di Arezzo, di cui 4 sono in Valdichiana.

Si tratta di:

– un uomo del 1984 di Castiglion Fiorentino. Era già posto in quarantena da una settimana, come specificato poi dal Sindaco in un post Facebook.

– un uomo di Cortona del 1966. Si tratta, come successivamente precisato in un post del Sindaco su Facebook, di un operatore sanitario.

– un uomo di Lucignano del 1974 (contatto di caso già noto)

– una donna di Lucignano del 1976 (contatto del caso già noto)

Si trovano tutti al proprio domicilio, in sorveglianza attiva da parte del personale dell’azienda sanitaria