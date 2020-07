Si è concluso il restauro degli affreschi della Cappella dei Caduti di Santa Margherita

Gli affreschi di Osvaldo Bignami nella Cappella intitolata ai militari cortonesi morti nel conflitto 1915-1918 all’interno della Basilica di Santa Margherita, grazie a un attento lavoro di restauro, sono tornati allo splendore originale, a cento anni esatti dalla loro inaugurazione. Sabato 11 luglio 2020, nel contesto della Messa di precetto delle ore 18, ne sarà data ufficialmente notizia. La funzione seguirà, naturalmente, le prescrizioni previste dall’accordo tra Governo Italiano e Conferenza Episcopale Italiana in merito al contenimento del Covid-19.

Queste pitture murali, realizzate tra il 1919 e il 1920, costituiscono assieme alla Via Crucis di Gino Severini l’opera d’arte sacra più importante eseguita in Cortona nel XX secolo. Il restauro è stato promosso, coordinato e confinanziato dall’Associazione per il Recupero e la Valorizzazione degli Organi Storici della Città di Cortona, con il sostegno della Banca Popolare di Cortona e dell’Impresa Igor Magini.

L’attività di restauro, condotta dalle dott.sse Arianna Martinelli e Irene Segrera Perera, è stata il secondo passaggio a fianco della deumidificazione delle pareti (tutt’ora in corso) compiuta dalla ditta Ecodry con una tecnologia d’avanguardia. L’intera operazione è stata monitorata dagli architetti Marco Poesini, Igor Magini, Paolo Vaccaro e dall’ing. Gian Carlo Ristori, nonché dal Governatore della Basilica fra Livio Crisci. Al termine dei lavori, sarà collocata una piastra riportante informazioni sul restauro e contenente un codice di accesso all’elenco dei Caduti cortonesi nella Prima Guerra Mondiale.

Nel comunicarci la notizia, l’Associazione ci segnala che anche per il 2020 è possibile contribuire a sostenere la conservazione del patrimonio storico e artistico di Cortona e l’editoria relativa alla storia millenaria della città, con un gesto a costo zero, devolvendo il 5 per mille delle imposte. Ciò è possibile riportando il codice fiscale dell’associazione, 93003840514, nell’apposito spazio di tutti i modelli di dichiarazione dei redditi (UNICO, 730), e anche nel caso di contribuenti esonerati (CUD 2019).

Qui il nostro documentato articolo sull’avvio dei lavori https://www.valdichianaoggi.it/blogs/scartare-di-lato-e-cadere/il-restauro-della-cappella-dei-caduti-a-santa-margherita/ e quello sulla seconda fase https://www.valdichianaoggi.it/blogs/scartare-di-lato-e-cadere/inizia-la-seconda-fase-del-restauro-della-cappella-dei-caduti-nella-basilica-di-santa-margherita/.