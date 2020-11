Nelle grotte di Hölloch

La bellezza delle grotte in inverno: dentro fa molto più caldo che fuori, nella neve. Ma una notte nell’Hölloch ha in serbo anche molte altre attrazioni affascinanti.

Per due giorni, gli ospiti si immergono nelle profondità delle grotte e prendono temporaneamente commiato dalla vita di tutti i giorni alla luce del sole.

L’Hölloch si trova nella Muotatal (Svizzera) e con una lunghezza di oltre 200 km è il secondo sistema di grotte più lungo in Europa. Non importa se di sopra infuria una tempesta di neve o se splende la luna: di sotto si entra in un mondo diverso, un mondo sicuro.

Nel silenzio senza tempo che alberga nel sottosuolo, lontano dalla civiltà, si può solo immaginare le immense dimensioni di questa gigantesca grotta. Lungo il percorso nella grotta, i visitatori incontrano bellissime stalattiti, formazioni rocciose che risalgono a oltre 120 milioni di anni fa e i più piccoli abitanti della grotta.

Si trascorre la notte nel comfort del bivacco, dove la sera vi attende una deliziosa fondue insieme al resto del gruppo.

Guide esperte e certificate accompagnano i visitatori attraverso questo mondo sotterraneo.

Dati tecnici

Località Muotathal

Esecuzione 12.12.2020 – 14.02.2021

Tempo necessario Più giorni

Adatto per Individuale, Coppie, Famiglie, Gruppi

di Claudio Zeni