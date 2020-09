Tennis: il castiglionese Andrea Papponi campione italiano dei medici

Nuova trionfo tennistico per Andrea Papponi, odontoiatra castiglionese con la passione per lo sport, che da un mese a questa parte è il nuovo presidente del Circolo Tennis di Arezzo. La scorsa settimana, nel 48° Campionato Italiano tenutosi a San Vincenzo, Livorno, si è laureato Campione italiano medici 2020, sia di singolare che di doppio. Si tratta della terza vittoria in 6 anni, una ogni due anni 2016, 2018 e 2020, al Campionato Italiano Medici. “Sono felicissimo per questo nuovo traguardo che ho raggiunto” dichiara Papponi.

Andrea Papponi, 3.2 attualmente in classifica, da sempre tesserato al Circolo Tennis di Arezzo dallo scorso mese ne è diventato anche il Presidente. “Mi attende questa nuova sfida che affronto con entusiasmo” conclude Papponi.