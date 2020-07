Un nuovo progetto urbanistico per Camucia

Al via l’elaborazione di un progetto preliminare per garantire il miglioramento urbanistico di Camucia e del suo tessuto economico. Lo segnala il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, che ha anche la delega ai lavori pubblici.

I lavori saranno eseguiti nel 2021 e, come anticipato dall’attuale maggioranza nel suo programma elettorale, prevedono, in primo luogo, la completa riqualificazione delle aree adibite a parcheggio. La disponibilità dei posti auto sarà, infatti, accresciuta grazie alla predisposizione degli spazi a lisca di pesce.

Il progetto attribuisce, inoltre, un’attenzione particolare al decoro urbano e, in questo senso, uno degli obiettivi dell’attuale amministrazione riguarderà l’istituzione di un’area pedonale, di ampie dimensioni, vicina alla zona centrale del paese. Prevista, nella stessa zona, anche la creazione di una serie di spazi da destinare allo svolgimento di attività culturali, musicali e ricreative, oltreché sociali. L’investimento sarà consistente e lungimirante.

«Lo studio riguardante l’assetto idraulico di Camucia – dichiara il sindaco Luciano Meoni – è stato concluso e ha denotato varie criticità. Il primo punto è quello di risolverle per evitare il ripetersi di possibili allagamenti.

Nel programma dell’attuale amministrazione, Camucia diventerà un paese moderno e funzionale, sia attraverso nuovi collegamenti, per esempio nell’area della ex Maialina, sia con la riqualificazione delle aree verdi di via XXV aprile.

L’amministrazione comunale provvederà anche a incentivare le attività commerciali che, per le conseguenze della crisi, economica e sanitaria, stanno subendo danni abnormi.

Riporteremo al centro del paese lo svolgimento di una serie di eventi, non solo culturali, grazie alla riqualificazione della zona con lavori di urbanizzazione, senza escludere l’ipotesi di creare un piccolo anfiteatro. Preciso che tutto il progetto, prima della sua attuazione, sarà illustrato e condiviso con gli abitanti di Camucia».

Meoni conclude ricordando altri interventi previsti sul territorio.

«A breve, partiranno i lavori all’incrocio stradale di Pietraia, con l’installazione di un impianto semaforico, e saranno riqualificate le strade in località Montecchio del Loto.

E’ un dovere da parte dell’amministrazione supportare le attività economiche di Camucia e di tutto il comune e, appunto per questo, il nostro impegno sarà massimo».