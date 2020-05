Torna a riunirsi il consiglio comunale di Cortona. La seduta è convocata per mercoledì 27 maggio, in seduta ordinaria, con inizio alle ore 15. Dopo il periodo più stringente dell’emergenza sanitaria, che ha fortemente condizionato il normale svolgimento dell’attività consiliare, il presidente del consiglio comunale, Nicola Carini, e il sindaco, Luciano Meoni, informano che la seduta si svolgerà nella sede storica del palazzo comunale. La riunione sarà a porte chiuse, senza, cioè, la presenza del pubblico, nel rispetto delle disposizioni governative in materia di contenimento del Covid 19. Potrà essere seguita in diretta streaming.

Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno