Solidarietà alimentare nei Comuni di Lucignano, Foiano e Marciano

In adempimento alle misure urgenti di solidarietà alimentare e in aiuto dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dovuti all’emergenza COVID-19, i Comuni di Lucignano, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana hanno deciso di adottare una linea comune per l’erogazione dei “Voucher Sociali” o “Buoni Spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. I tre Comuni, pur mantenendo specificità proprie, hanno voluto dare un segnale di uniformità ed unità per poter affrontare insieme questo momento difficile dove la priorità è come sempre il benessere dei nostri cittadini.