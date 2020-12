Sicurezza e salute nelle scuole di Monte San Savino. Al via l’installazione degli impianti Ariasanix

Sicurezza totale nelle scuole di Monte San Savino grazie a un progetto dell’Amministrazione Comunale realizzato in collaborazione con l’azienda savinese MGM. Nelle scuole del territorio comunale saranno a breve installati gli impianti Ariasanix, dispositivi che avvalendosi della tecnologia UV-C sanificano l’aria in modo continuo e costante inibendo l’attivazione di virus, batteri, funghi, spore e riducendo così al minimo il rischio di contagio.



“Al rientro dalla pausa natalizia avremo un presidio in più contro la diffusione del Covid 19” spiega l’Assessore alla Pubblica istruzione Erica Rampini “Utilizzeremo infatti il periodo di interruzione delle lezioni per effettuare le installazioni andando così a migliorare notevolmente la qualità dell’aria all’interno dei plessi scolastici. Un lavoro che avrà effetti immediati, ma varrà anche per il futuro, garantendo ambienti più sani e più sicuri sempre. Un sistema che, oltretutto, è ideato e prodotto da un’azienda che ha sede nel nostro Comune”.



Giovanni Soranno e Marco Licenziati, titolari dell’azienda MGM di Monte San Savino, fondatori di Ariasanix Divisione Interna di Trattamento Aria, hanno infatti partecipato attivamente all’investimento del progetto riguardante la messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie del comune di Monte San Savino.



L’efficacia degli impianti Ariasanix è certificata da test di laboratorio accreditato SO. Gest Ambiente. Totalmente realizzati in acciaio inox, si tratta di un sistema di sanificazione ecologico e a basso consumo. La radiazione UV-C ha la capacità di modificare il DNA e l’RNA dei microrganismi impedendo loro di riprodursi e quindi di essere dannosi.

Negli ambienti chiusi la qualità dell’aria è a rischio. Gli impianti Ariasanix dimensionati per le scuole di Monte San Savino avranno una capacità di sterilizzazione di 100 mc/h, in relazione al rapporto tra cubatura delle aule e numero di bambini presenti.



La camera di sterilizzazione UV-C si trova all’interno dell’impianto, totalmente schermata.

Lavorando H 24 e in presenza di persone, l’irraggiamento riduce al 99,99% tutti gli agenti microbici compresi i patogeni, senza nessuna controindicazione.



Gli impianti Ariasanix saranno installati in tutte le scuole primarie e secondarie del territorio: la Scuola Primaria Magini (16 aule + refettorio), la Scuola di I grado del capoluogo (9 aule + Aula Magna), la Secondaria di I grado di Montagnano (5 aule + refettorio) e la Primaria di Alberoro (7 aule + refettorio)