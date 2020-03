Serata su Coronavirus: dopo l’incontro in Comune, oggi le differite nelle Tv locali

Incontro divulgativo ieri sera nella sala San Michele di Palazzo Comunale sul Coronavirus. Erano presenti i medici di Medicina Generale della Casa della Salute di Castiglion Fiorentino, gli Operatori Sanitari del territorio, il Dottor Danilo Tacconi, Direttore UOC Malattie Infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo, la Dottoressa Anna Beltrano, Direttore Zona Distretto Valdichiana, il Dottor Massimo Mandò, Direttore Area Funzionale ed Emergenza Urgenza e 118, della Misericordia e Croce Rossa di Castiglion Fiorentino, del Presidente dell’Ente Serristori, dei Dirigenti Scolastici, del Maresciallo dei Carabinieri e del Comandante della Polizia Municipale. Tutti insieme, quindi, per

affrontare il caso del Coronavirus – COVID 19. La serata divulgata via streaming sul canale del comune di Castiglion Fiorentino come le pagine Facebook istituzionali (Comune e Mario Agnelli Sindaco) verrà trasmessa questa sera sia dall’emittente televisiva Linea Uno, ore 18 e ore 21.00, e dall’emittente televisiva Teletruria, ore 21.30. Un modo, questo della diffusione attraverso dispositivi ed organi d’informazione, per permettere a chiunque di sintonizzarsi e informarsi sull’epidemia da Coronavirus.

“Un grazie sentito a tutti per aver aderito alla serata divulgativa” ha detto il sindaco Mario Agnelli.

Per chi presentasse dei sintomi deve telefonare al proprio medico condotto, disponibile nelle 12 ore diurne, mentre la restanti ore bisogna telefonare alla guardia medica 0575 30 37 30.