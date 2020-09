Salvicchi: “Riduzione Cosap? Per il centro di Cortona si può”

Riduzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sgravi contributivi e sconti. Sono i benefici di cui possono godere alcuni pubblici esercizi di “Cortona centro” grazie all’articolo articolo 30 del regolamento COSAP, una conquista ottenuta da Confcommercio nel 2018 e che mai come ora può rivelarsi utile per gli imprenditori in difficoltà.“Da una nostra stima è emerso che soltanto poche attività hanno usufruito degli sconti tariffari messi a disposizione dal Comune”, spiega il responsabile della delegazione territoriale di Confcommercio Carlo Umberto Salvicchi, “per questo invitiamo chi è in possesso dei requisiti previsti ad attivarsi entro il 30 settembre. Il nostro auspicio, ovviamente, è che il Comune estenda questa misura a tutto il territorio comunale, non solo al centro storico”.Le caratteristiche di virtuosità che danno accesso alla riduzione del Canone (fino ad un massimo del 20%) riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche quali l’ingresso ai locali (10%) e i bagni per portatori di handicap (10%), wi-fi gratuito (5%), attivazione di videocamere di sorveglianza 24 ore su 24 (5%), spazio e sevizi dedicati ai bambini come fasciatoi, area gioco, zona allattamento (5%), servizi dedicati per persone speciali come menù per ciechi, arredamenti per persone autistiche ecc. (5%), menù speciali per clienti con problematiche di salute, celiaci ecc. (5%), assenza di apparecchi per il gioco come slot machine ecc. (5%).“Gli esercizi interessati possono recarsi presso la delegazione Confcommercio a Camuciaper valutare la propria posizione ed eventualmente usufruire della scontistica per l’anno 2020 facendo richiesta entro il 30 settembre”, dice Salvicchi.Per maggiori informazioni contattare la delegazione cortonese di Confcommercio allo 0575 603231 o inviando una mail a carlo.salvicchi@confcommercio.ar.it.