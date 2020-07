Riparte l’attività espositiva del Circolo Severini

Riparte l’attività espositiva del circolo culturale di Cortona. Domenica prossima si inaugura una delle mostte di arti visive che si terranno nell’arco di questa estate. A dare il “la” saranno due artisti soci del circolo, che sono Luciana Severi e Gianni Bigoni, entrambe di Arezzo e contraddistinti da due indirizzi diversi: la prima è una brava fotografa e il secondo è un pittore amante dell’acrilico e dei colori decisi. La rassegna si aprirà alle 18 e rimarrà aperta fino al 9 di agosto, presso la saletta del teatro Signorelli di Cortona. Come anticipato l’associazione riparte ora con le esposizioni aperte al pubblico, dopo un periodo di fermo dovuto alle restrizioni del COVID19, ma nonostante ciò il Circolo non ha fermato, completamente, la sua attività, in quanto proprio nei mesi scorsi ha prodotto una mostra on line, dal nome Ensamble. Questa iniziativa è stata creata insieme ad un’associazione di Milano, Spirale di luce, di cui è presidente Wally Bonafè, socia del circolo Severini, in collaborazione con una nota galleria d’arte: Spazio 32 di Milano. A questo evento vi hanno preso parte 24 soci del circolo cortonese e 5 dell’associazione milanese. La manifestazione ha avuto molto gradimento tant’è che verrà riproposta, tra un mese, da RAI Tre Lombardia.Per ritornare ai due protagonisti della mostra che si inaugurerà domenica, possiamo aggiunge che la Severi usa ancora, per le sue foto, le pellicole tradizionale, quindi nulla di elettronico, che danno dei risultati sorprendenti, tant’è che le fotografie di Luciana sembrano dei veri dipinti. Bigoni è un simbolista complesso, nel senso che spesso quello che vede chi ammira le sue opere non corrisponde mai al messaggio intrinseco dell’opera. Bisogna guardare e riguardare le opere dell’artista e meditare per arrivare ad estrapolare il messaggio che Bigoni ha voluto dare. I suoi lavori sono altresì molto piacevoli perchè composti da colori decisi e spesso accesi che infondono buon umore.