Problemi sul servizio elettrico a Castiglion Fiorentino, interviene il Difensore Civico Regionale

Presso gli uffici della difesa civica regionale sono pervenute da parte di aziende e privati cittadini, segnalazioni di utenze del servizio elettrico nel comune di Castiglion Fiorentino (AR) che lamentano frequenti interruzioni di energia originate sembra da lavori di ampliamento della linea elettrica effettuati di recente.

La difesa civica si è già attivata con una nota inviata al distributore e investendo della questione anche ARERA, Autorità Garante del settore, chiedendo a E-distribuzione di rimediare al problema con estrema urgenza onde evitare ulteriori interruzioni o quanto meno minimizzandone il rischio e che le interruzioni diano luogo a indennizzo economico, se non addirittura a un vero e proprio risarcimento dei danni subiti da valutare in casi specifici.

“Il problema riguarda – dichiara il Difensore civico regionale Sandro Vannini – in special modo la frazione di Manciano, zona in cui oltre a civili abitazioni hanno sede anche alcune industrie. La situazione ha messo in difficoltà un centinaio di famiglie, rimaste al freddo in un periodo invernale come l’attuale e poi diverse aziende con danni economici correlati alla forzosa inattività alla luce oltretutto dell’emergenza pandemica in atto. Abbiamo segnalato il grave disservizio a Enel distribuzione ma anche ad ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, visto che tale situazione si protrae da molto tempo.”

La segnalazione a E-distribuzione ed ARERA da parte dell’Ufficio della Difesa civica regionale si integra a quella intrapresa dall’Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino tramite il suo vice sindaco Devis Milighetti.

E’ stata presentata anche una interrogazione dal Vice Presidente del Consiglio Regionale Marco Casucci che fin da subito ha seguito il problema.