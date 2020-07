Premio Fedeltà al lavoro, 12 riconoscimenti per Confcommercio

Erano dodici le imprese del mondo Confcommercio che ieri (martedì 28 luglio 2020) sono salite sul palco dell’Anfiteatro Romano di Arezzo per ritirare il premio “Fedeltà al lavoro e Sviluppo Economico”.Un riconoscimento dal grande valore simbolico quello consegnato ogni anno dalla Camera di Commercio alle realtà commerciali della provincia di Arezzo, che quest’anno ha visto brillare sotto il cielo stellato, per la prima volta nella storia di questa cerimonia, L’antico Forno Canu, Pizzeria Porcini, Pasticceria Gelè, Molino Benini, Macelleria Bruschi e Maneschi snc per il Premio Impegno Imprenditoriale; Sugar e Del Pia srl per il Premio Internazionalizzazione; Sonia Dalla Ragione per il Premio Imprenditoria Femminile; Fabbri Vivai, Jocker Floors e Giovanni Aliciati per il Premio Imprenditoria Giovanile. “È sempre un grande orgoglio vedere premiati i nostri imprenditori – ha commentato la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini – il riconoscimento di quest’anno assume un’importanza particolare: il nostro settore, da mesi, è martoriato da un’emergenza che non ha precedenti dal dopoguerra e sta mettendo a dura prova migliaia di attività e posti di lavoro. I commercianti e gli artigiani che sono saliti stasera su questo palco, nonostante tutto, sono riusciti a lanciare un segnale di speranza, a conferma che nelle difficoltà il mondo del terziario sa tirar fuori una carica speciale, e ci riuscirà anche questa volta”.“Oggi più che mai il premio della Camera di Commercio ci dà la carica per guardare avanti – ribadisce la vicedirettrice di Confcommercio Arezzo Catiuscia Fei – alcuni comparti come la moda e il turismo sono in grande difficoltà e chi è riuscito a ripartire deve fare comunque i conti con grandi perdite economiche. Siamo felici che in un momento di crisi si possano vedere dei sorrisi sui volti dei nostri imprenditori, sicuramente i riconoscimenti di stasera valgono doppio”.Il premio “Fedeltà al lavoro e Sviluppo Economico” viene assegnato dalla Camera di Commercio dal 1952. L’edizione 2020 ha visto 50 riconoscimenti assegnati, a testimonianza del grande apprezzamento che viene rivolto al sistema economico della provincia di Arezzo in ogni suo settore.